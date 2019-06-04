Укреплением семьи займутся в Екатеринбурге законники со всей страны

Его участники впервые совещаются на выезде, и не случайно местом встречи выбрана уральская столица. По словам участников Совета, в Екатеринбурге им даже стены помогают. Именно уральские юристы в свое время заложили основы конституции и гражданского кодекса. Сейчас эксперты занимаются тем, что проводят оценку наиболее значимых российских законов — можно сказать, совершенствуют существующее законодательство, внося в документы коррективы и устраняя пробелы. Сегодня в повестке дня — вопросы, связанные с правом собственности, недвижимостью, электронными подписями и дела семейные. Совет собирается поправить Семейный кодекс — и дать братьям и сестрам возможность учиться в одной школе.