В Екатеринбург приедут Владимир Путин и главы десяти государств. Основной темой обсуждения станут природоподобные технологии, в том числе биометрический дизайн и бионика. В новом центре о природе будет напоминать даже интерьер холла. Так, стены и потолок украшены рельефом Уральских гор.
Музыка света и сцена-трансформер. Новый конгресс-холл в Екатеринбурге готов к встрече гостей самого высокого уровня
Через месяц уральская столица принимает международный саммит производства и индустриализации
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вторник 04 Июня 2019
Музыка света и сцена-трансформер. Новый конгресс-холл в Екатеринбурге готов к встрече гостей самого высокого уровня