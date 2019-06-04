Музыка света и сцена-трансформер. Новый конгресс-холл в Екатеринбурге готов к встрече гостей самого высокого уровня

В Екатеринбург приедут Владимир Путин и главы десяти государств. Основной темой обсуждения станут природоподобные технологии, в том числе биометрический дизайн и бионика. В новом центре о природе будет напоминать даже интерьер холла. Так, стены и потолок украшены рельефом Уральских гор.