Из Европы в Азию, не выходя из дома. В Екатеринбург приехали два десятка трейлеров из Германии и Швейцарии

Комфорт для пожилых авто-туристов жизненно необходим. Тем более, испытаний на русских дорогах европейские пенсионеры встретили немало. Как ни странно, больше всего проблем возникло с питанием — и у транспорта, и у туристов. Помочь вызвались местные бабушки.