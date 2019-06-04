Из Европы в Азию, не выходя из дома. В Екатеринбург приехали два десятка трейлеров из Германии и Швейцарии

Эти необычные машины — рай для путешественника, ведь салон фактически благоустроенная «однушка»

Комфорт для пожилых авто-туристов жизненно необходим. Тем более, испытаний на русских дорогах европейские пенсионеры встретили немало. Как ни странно, больше всего проблем возникло с питанием — и у транспорта, и у туристов. Помочь вызвались местные бабушки.

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