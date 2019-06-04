Екатеринбург — столица советского авангарда. Городу придумывают новый бренд

Проект по продвижению мегаполиса как центра конструктивисткой архитектуры представили областным властям

Свой проект инициативная группа назвала «Новая публичность авангарда». По мнению экспертов, Екатеринбург обладает уникальным наследием — и по разнообразию памятников, и по их художественной выразительности. Однако четыре сотни знаковых конструктивистских зданий почти не заметны на архитектурной карте мира. Чтобы исправить ситуацию, в регионе предлагают реализовать целый комплекс инициатив – от реновации арт-объектов до создания Центра авангарда. Проект вскоре будет передан губернатору для принятия решения о дальнейшей поддержке.

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