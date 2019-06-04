Екатеринбург — столица советского авангарда. Городу придумывают новый бренд

Свой проект инициативная группа назвала «Новая публичность авангарда». По мнению экспертов, Екатеринбург обладает уникальным наследием — и по разнообразию памятников, и по их художественной выразительности. Однако четыре сотни знаковых конструктивистских зданий почти не заметны на архитектурной карте мира. Чтобы исправить ситуацию, в регионе предлагают реализовать целый комплекс инициатив – от реновации арт-объектов до создания Центра авангарда. Проект вскоре будет передан губернатору для принятия решения о дальнейшей поддержке.