Большой огонь! В Арамиле полыхал склад с лакокрасочными изделиями

Огонь на складе занялся поздно ночью. Бочки с краской вспыхнули мгновенно. Когда огнеборцы приехали на место, полыхал уже гигантский павильон площадью полторы тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с огнем и пролить очаг, пожарные трудились двенадцать часов. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Специалисты химической службы взяли пробы воздуха и определили, что концентрация вредных веществ в норме. Кроме того, жилые помещения находятся вдалеке от очага возгорания. Теперь эксперты выясняют, почему вспыхнули огнеопасные вещества.