Большой огонь! В Арамиле полыхал склад с лакокрасочными изделиями

Полсотни пожарных и два десятка машин не могли потушить хранилище весь день

Огонь на складе занялся поздно ночью. Бочки с краской вспыхнули мгновенно. Когда огнеборцы приехали на место, полыхал уже гигантский павильон площадью полторы тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с огнем и пролить очаг, пожарные трудились двенадцать часов. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Специалисты химической службы взяли пробы воздуха и определили, что концентрация вредных веществ в норме. Кроме того, жилые помещения находятся вдалеке от очага возгорания. Теперь эксперты выясняют, почему вспыхнули огнеопасные вещества.

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Большой огонь! В Арамиле полыхал склад с лакокрасочными изделиями