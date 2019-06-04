Теплоисточник остановили из-за многомиллионных долгов потребителей перед поставщиками. Впрочем, злостными неплательщиками оказались отнюдь не обычные жильцы, а муниципальные предприятия. Их главу, то есть мэра, прокуратура сегодня обязала погасить долги в кратчайшие сроки.
Без вины виноватые. Свердловская прокуратура отстаивает право горожан на горячую воду
Без коммунальных благ уже неделю обходятся тысячи жителей Чкаловского района
Также в разделе Городской дозор
вторник 04 Июня 2019
Без вины виноватые. Свердловская прокуратура отстаивает право горожан на горячую воду