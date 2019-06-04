Без вины виноватые. Свердловская прокуратура отстаивает право горожан на горячую воду

Теплоисточник остановили из-за многомиллионных долгов потребителей перед поставщиками. Впрочем, злостными неплательщиками оказались отнюдь не обычные жильцы, а муниципальные предприятия. Их главу, то есть мэра, прокуратура сегодня обязала погасить долги в кратчайшие сроки.