Без вины виноватые. Свердловская прокуратура отстаивает право горожан на горячую воду

Без коммунальных благ уже неделю обходятся тысячи жителей Чкаловского района

Теплоисточник остановили из-за многомиллионных долгов потребителей перед поставщиками. Впрочем, злостными неплательщиками оказались отнюдь не обычные жильцы, а муниципальные предприятия. Их главу, то есть мэра, прокуратура сегодня обязала погасить долги в кратчайшие сроки.

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