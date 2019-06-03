В 120 лет жизнь только начинается: Библиотеку Белинского превратят в современный культурный центр

Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников, который станет главой Попечительского совета «Белинки»

Благодаря новшествам, совсем скоро президентская библиотека в Москве станет доступна всем сельским ребятам Урала. В России полным ходом идёт проработка новой концепции библиотечного дела. Три региональных библиотеки полностью оцифруют, а главную — имени Белинского, возьмут на попечение ведущие ученые и политики региона. Речь идет не только об обновлении фондов и ремонте, но и о внедрении новых подходов к делу книгохранения

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В 120 лет жизнь только начинается: Библиотеку Белинского превратят в современный культурный центр