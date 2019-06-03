Пять жертв одного пожара. В Богдановиче погибли четверо детей и сосед-пенсионер

Малыши находились в квартире без взрослых

Из-за чего вспыхнул огонь, еще выясняется. Но, вероятнее всего, это случилось на кухне. 13-летняя сестра погибших, которая, по словам соседей, готовила малышам еду, с криками о помощи выбежала на улицу, потому и выжила. Остальные жители подъезда спасались, как могли

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