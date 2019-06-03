Острый дефицит. В Екатеринбурге несколько месяцев не хватает вакцины от полиомиелита

Бесплатную ревакцинацию, которую проводят в первые полгода жизни, удается пройти единицам

Большинству семей в поликлиниках предлагают делать прививки за свой счет. Но для многих это весьма существенная сумма. Родителей возмущает и то, что им никто не объясняет, когда появится препарат.

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Острый дефицит. В Екатеринбурге несколько месяцев не хватает вакцины от полиомиелита