Новый парк вскоре появится в Екатеринбурге

На 50 гектарах высадят 16 тысяч деревьев, разобьют водоем и даже сделают имитацию Уральских гор. Одним из первых руку к благоустройству приложил губернатор Евгений Куйвашев. Первые деревья в Преображенском парке посадили областные и городские власти, строители и юные горожане. Впрочем, здесь будут не только аллеи. Проектировщики постарались, чтобы это место отвечало требованиям жителей всех возрастов. В будущей зеленой зоне предусмотрены шесть маршрутов для прогулок, в том числе водных и велосипедных. Уже отсыпаны холмы, имитирующие Уральский хребет, а плотина на реке Патрушихе образовала живописный пруд. По периметру запланированы остановки автобусов и трамвайная линия, благодаря которым добраться до парка смогут все горожане.