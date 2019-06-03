На новой волне. В Свердловской области отключили аналоговое вещание

По словам чиновников, регион от этого лишь выиграет — новый сигнал позволит улучшить качество картинки, причем, для всех без исключения. Те, кто пользуется кабельным телевидением или спутниковым оборудованием, никаких изменений даже не заметят. Реформа коснется жителей, принимающих телесигнал с помощью антенны. Те, кто смотрит эфир с пометкой «А» возле логотипа канала, сегодня увидели заставку с полезной информацией. Людям подсказывают, куда можно обратиться, чтобы установить специальную цифровую приставку, получить субсидию или помощь в настройке оборудования. Так, свердловчане, живущие вне зоны охвата цифры, и малообеспеченные семьи могут рассчитывать на компенсацию расходов на приобретение комплекта спутниковой техники и его установку.

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