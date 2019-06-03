Из сквера под суд. В Екатеринбурге оштрафовали активистку, выступавшую за сохранение зеленой зоны у Драмтеатра

Поддержать Анну в суд пришли десятки человек. Это девушке не на пользу — ведь ее и так называют негласным лидером протестов в сквере и обвиняют в организации незаконного митинга. Все из-за репоста в социальных сетях, который, по версии полиции, и поднял волну беспорядков.