Из сквера под суд. В Екатеринбурге оштрафовали активистку, выступавшую за сохранение зеленой зоны у Драмтеатра

Анну Балтину признали виновной в организации незаконной акции протеста

Поддержать Анну в суд пришли десятки человек. Это девушке не на пользу — ведь ее и так называют негласным лидером протестов в сквере и обвиняют в организации незаконного митинга. Все из-за репоста в социальных сетях, который, по версии полиции, и поднял волну беспорядков.

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