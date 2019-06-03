Больше зелени. В Екатеринбурге до конца года обновят 10 парков и скверов

Как проходит благоустройство, оценил мэр города

Что для архитекторов — дизайнерская фишка, для Александра Высокинского — брак. Модные нынче конструкции «под ржавчину» мэру показались непокрашенными, а каменная плитка в сравнении с гранитной — ненадежной. Досталось и деревянным элементам. Раскритиковав реконструкцию набережной Исети, глава поручил завершить работы в течение месяца. Хотя строители рассчитывали минимум на сентябрь. Возражения мэр не слушает — идет дальше, в другие парки и скверы, которые решено благоустроить. Там заменят лавочки, переложат тропинки и, возможно, обновят деревья, чтобы это было не только красиво, но и полезно для здоровья города.

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