Больше зелени. В Екатеринбурге до конца года обновят 10 парков и скверов

Что для архитекторов — дизайнерская фишка, для Александра Высокинского — брак. Модные нынче конструкции «под ржавчину» мэру показались непокрашенными, а каменная плитка в сравнении с гранитной — ненадежной. Досталось и деревянным элементам. Раскритиковав реконструкцию набережной Исети, глава поручил завершить работы в течение месяца. Хотя строители рассчитывали минимум на сентябрь. Возражения мэр не слушает — идет дальше, в другие парки и скверы, которые решено благоустроить. Там заменят лавочки, переложат тропинки и, возможно, обновят деревья, чтобы это было не только красиво, но и полезно для здоровья города.