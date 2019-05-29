Дорогу молодым. Пенсионеры объяснили детям правила поведения в лесу

Мастер-класс устроили в преддверии летних каникул

В поход дети идут, как на прогулку во двор. Голые коленки, сланцы и никакого снаряжения. С таким набором юные туристы вряд ли ушли бы далеко. Благо, им помогают опытные путешественники. Волонтеры серебряного возраста объясняют ребятам, как вести себя в лесу. Сначала нужно правильно экипироваться.

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Дорогу молодым. Пенсионеры объяснили детям правила поведения в лесу