Дорогу молодым. Пенсионеры объяснили детям правила поведения в лесу

В поход дети идут, как на прогулку во двор. Голые коленки, сланцы и никакого снаряжения. С таким набором юные туристы вряд ли ушли бы далеко. Благо, им помогают опытные путешественники. Волонтеры серебряного возраста объясняют ребятам, как вести себя в лесу. Сначала нужно правильно экипироваться.