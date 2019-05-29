Что посеем. В Свердловской области завершается посевная кампания

В этом году аграриям нужно освоить 773 тысячи гектаров земли — это на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом. Основную часть угодий занимают зерновые — пшеница, овес, кукуруза и другие. Девять тысяч гектаров отведены под картофель и почти тысяча оставлена для капусты, помидоров и других овощей открытого грунта. Для животноводческих ферм были посеяны многолетние травы, зерновые и зернобобовые культуры. Теперь аграрии следят за погодой — закончить сев они планируют на днях.