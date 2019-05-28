Малышка на миллион. 6-летняя Даша Крупина нуждается в дорогостоящем лечении

У девочки врождённое генетическое заболевание

Из-за болезни в головном мозге ребёнка скапливается железо, из-за чего у Даши проблемы с развитием. Ей нужно пройти обследование в Москве. Цена вопроса 250 тысяч рублей. Что помочь ребёнку, нужно отправить смс-сообщение со словом «чудо» и суммой взноса на номер 78-78. Подробности на сайте

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Малышка на миллион. 6-летняя Даша Крупина нуждается в дорогостоящем лечении