Осужден, но отпущен на свободу. И все-таки недоволен. В Екатеринбурге вынесли приговор беглому предпринимателю Сергею Капчуку

Речь идет о событиях 97-го, когда Капчук служил в представительстве области при Президенте. По материалам дела, вместе с братом-близнецом Константином он совершил махинацию с трешкой в Москве, купленной на деньги Свердловской железной дороги. Управление выделило 2 миллиарда прежних рублей на служебную квартиру, а взамен попросило освобождение от налогов на имущество. Однако взаимозачет не состоялся.