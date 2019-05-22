Такси без тормозов. В Екатеринбурге подрались водительница и пассажирки

Такси семья вызвала, чтобы поехать с сыном в парк. По словам Елены, водитель с самого начала вела себя агрессивно: не отвечала на вопросы, грубила, потом стала возмущаться, что ребенок испачкал ей салон. На конечной завязалась драка, свидетелем которой стал 2летний ребёнок.