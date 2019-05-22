Держать курс не глядя! В Екатеринбурге прошел чемпионат по инклюзивному парусному спорту

По словам бывалых яхтсменов, на воде люди с ограниченными возможностями — незаменимые помощники. Отсутствие зрения обостряет другие чувства. В частности, поэтому незрячие моряки — лучшие навигаторы. Особенные спортсмены будто специально ищут препятствия. Совсем скоро свердловчане планируют отправиться в кругосветное путешествие. Говорят, хотят увидеть мир, как бы парадоксально это не звучало.