По словам бывалых яхтсменов, на воде люди с ограниченными возможностями — незаменимые помощники. Отсутствие зрения обостряет другие чувства. В частности, поэтому незрячие моряки — лучшие навигаторы. Особенные спортсмены будто специально ищут препятствия. Совсем скоро свердловчане планируют отправиться в кругосветное путешествие. Говорят, хотят увидеть мир, как бы парадоксально это не звучало.
Держать курс не глядя! В Екатеринбурге прошел чемпионат по инклюзивному парусному спорту
В отличие от обычных регат, в этой ключевую роль играют незрячие члены экипажа
Также в разделе Спорт
Вчера
Держать курс не глядя! В Екатеринбурге прошел чемпионат по инклюзивному парусному спорту