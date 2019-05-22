Екатеринбуржцы протестовали не против храма, а за сквер

По мнению представителя Президента, противостояние возникло из-за недоработки городских властей, которые, в частности, не уделяли должного внимания благоустройству парков и скверов. Свою позицию Цуканов озвучил на совещании, посвященном гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Подобная встреча проводится на Урале ежегодно, но в этом году она выпала на протестное время. Восемь дней тысячи горожан стояли на защите сквера, где собирались построить храм святой Екатерины. Эти волнения и их причины стали сквозной темой выступлений спикеров. В итоге Цуканов одобрил решение губернатора Евгения Куйвашева о сносе забора раздора и проведении всенародного опроса о месте строительства кафедрального собора.