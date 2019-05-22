Для 20 тысяч школьников в Екатеринбурге сегодня прозвенел последний звонок

Там впервые выпускают девятиклассников. Эту и другие школы города сегодня заканчивают 13 с половиной тысяч 9-классников и больше 6 тысяч выпускников 11 параллелей. В этом году на медали за особые успехи в образовании претендуют 657 человек. Но статус отличников еще нужно подтвердить. Уже со следующей недели у выпускников начинается череда экзаменов — первые испытания запланированы на 27 мая. Вручение аттестатов школьникам пройдет в конце июня или начале июля — точная дата еще не определена.