Жарко из-за холода. В Свердловской области участились пожары из-за замыкания проводки

Жители перегружают сеть обогревателями

За минувшие сутки под Екатеринбургом случилось два серьёзных пожара. В одном погибла пенсионерка. Она пыталась согреться с помощью электрорадиатора. Чтобы не допустить новой трагедии, сотрудники МЧС советуют использовать обогреватели с осторожностью. А лучше просто надеть тёплую одежду.

Также в разделе ЧП

Кажется, он застрял: водитель фуры не рассчитал габариты своей машины
21.08.2018
Кажется, он застрял: водитель фуры не рассчитал габариты своей машины
То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове
06.05.2019
То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове
Недруг человека. В Свердловской области алабай загрыз прохожего
08.05.2019
Недруг человека. В Свердловской области алабай загрыз прохожего
Екатеринбуржская студентка скончалась после падения из окна горящего общежития в Санкт-Петербурге
18.04.2019
Екатеринбуржская студентка скончалась после падения из окна горящего общежития в Санкт-Петербурге
вторник 21 Мая 2019
Жарко из-за холода. В Свердловской области участились пожары из-за замыкания проводки