За минувшие сутки под Екатеринбургом случилось два серьёзных пожара. В одном погибла пенсионерка. Она пыталась согреться с помощью электрорадиатора. Чтобы не допустить новой трагедии, сотрудники МЧС советуют использовать обогреватели с осторожностью. А лучше просто надеть тёплую одежду.
Жарко из-за холода. В Свердловской области участились пожары из-за замыкания проводки
Жители перегружают сеть обогревателями
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вторник 21 Мая 2019
Жарко из-за холода. В Свердловской области участились пожары из-за замыкания проводки