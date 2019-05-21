Жарко из-за холода. В Свердловской области участились пожары из-за замыкания проводки

За минувшие сутки под Екатеринбургом случилось два серьёзных пожара. В одном погибла пенсионерка. Она пыталась согреться с помощью электрорадиатора. Чтобы не допустить новой трагедии, сотрудники МЧС советуют использовать обогреватели с осторожностью. А лучше просто надеть тёплую одежду.