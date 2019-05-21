Проблемы, стоящие на пути технического прогресса, и пути их решения обсуждали на заседании Союза промышленников и предпринимателей. Развитие малого и среднего бизнеса власти назвали залогом улучшения качества жизни свердловчан
Кураторы для изобретателей. В Свердловской области может появиться центр сопровождения для малого бизнеса
Система будет помогать разработкам быстрее доходить до внедрения
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вторник 21 Мая 2019
Кураторы для изобретателей. В Свердловской области может появиться центр сопровождения для малого бизнеса