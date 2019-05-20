Губернатор Евгений Куйвашев предложил четыре альтернативные площадки для храма. Еще один пункт в опроснике, который раздадут горожанам, будет народным. Варианты можно присылать в администрацию Екатеринбурга. На это даётся 10 дней
Забор раздора снесут. Об этом строителей попросил митрополит Кирилл
Вместо того, чтобы спорить, горожанам предлагают вместе выбрать площадку для будущего собора
Также в разделе Общество
14.05.2019
понедельник 20 Мая 2019
Забор раздора снесут. Об этом строителей попросил митрополит Кирилл