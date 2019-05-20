Забор раздора снесут. Об этом строителей попросил митрополит Кирилл

Вместо того, чтобы спорить, горожанам предлагают вместе выбрать площадку для будущего собора

Губернатор Евгений Куйвашев предложил четыре альтернативные площадки для храма. Еще один пункт в опроснике, который раздадут горожанам, будет народным. Варианты можно присылать в администрацию Екатеринбурга. На это даётся 10 дней

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