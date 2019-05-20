Когда вас насквозь видят. В Екатеринбурге появился ещё один сканер для диагностики онкозаболеваний

Это уже второй такой сканер в центре ядерной медицины в Екатеринбурге. Благодаря, ему врачи смогут принимать 10 тысяч пациентов в год. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение и сохранить свердлвчанам здоровье и жизнь