Когда вас насквозь видят. В Екатеринбурге появился ещё один сканер для диагностики онкозаболеваний

Он способен разглядеть опухоль диаметром всего 5 мм

Это уже второй такой сканер в центре ядерной медицины в Екатеринбурге. Благодаря, ему врачи смогут принимать 10 тысяч пациентов в год. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение и сохранить свердлвчанам здоровье и жизнь

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Когда вас насквозь видят. В Екатеринбурге появился ещё один сканер для диагностики онкозаболеваний