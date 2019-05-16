Речная почта. Из-за паводка двум тысячам свердловчан послания и посылки доставляют по воде

Чтобы вовремя привезти пенсии, письма и продукты в отдаленные районы, почтальонам приходится пересаживаться в катеры

Этот маленький почтовый катер готовят к важному путешествию, а потому грузят «под завязку». Кроме писем, посылок и пенсий он повезет мешки с мукой, сахаром и крупой. Ведь для сотен жителей деревень, отрезанных паводком от большой земли он и почта, и продуктовая лавка.

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Речная почта. Из-за паводка двум тысячам свердловчан послания и посылки доставляют по воде