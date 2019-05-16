Этот маленький почтовый катер готовят к важному путешествию, а потому грузят «под завязку». Кроме писем, посылок и пенсий он повезет мешки с мукой, сахаром и крупой. Ведь для сотен жителей деревень, отрезанных паводком от большой земли он и почта, и продуктовая лавка.
Речная почта. Из-за паводка двум тысячам свердловчан послания и посылки доставляют по воде
Чтобы вовремя привезти пенсии, письма и продукты в отдаленные районы, почтальонам приходится пересаживаться в катеры
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14.05.2019
четверг 16 Мая 2019
Речная почта. Из-за паводка двум тысячам свердловчан послания и посылки доставляют по воде