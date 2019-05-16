Нелегальное искусство в рамках легальной выставки

Галеристы Екатеринбурга предложили уличным художникам перенести свои эскизы на полотна и увековечить творения

Закрашенные дорожные знаки, фрагменты заборов и витрин городских киосков — они могли отправиться на свалку, но стали выставочными экспонатами благодаря граффити. Художник Кирилл — охотник за такими шедеврами. Он собирает их на улице и переносит в галерею. С разрешения авторов. Город должен знать этих героев — пусть и не в лицо. Все-таки стрит-арт — искусство вне закона

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Нелегальное искусство в рамках легальной выставки