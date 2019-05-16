Не поддавайтесь на провокации! Свердловские власти поручили провести ликбез среди молодежи

Защитников уже подначивают ломать забор и не слушать полицейских. Самое правильное, по мнению властей, игнорировать незаконные призывы и спокойно оценить ситуацию. Одна из основных претензий протестующих — вырубка деревьев. Однако, как объясняют чиновники, уничтожать парк не будут. Яблони, попавшие в зону застройки, пересадят, а в городе разобьют около тридцать дополнительных скверов. Об этом сегодня шла речь на совещании у губернатора Евгения Куйвашева. В ближайшие месяцы в Екатеринбурге благоустроят семь зеленых зон. Приложить к этому руку предлагают и жителям — они смогут разработать концепцию нового парка по своему вкусу.