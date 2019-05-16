Екатеринбург возьмут в кольцо. Дорожное.

Государственная экспертиза одобрила проект южного участка ЕКАДа

Уже через пять лет магистраль соединит Полевской и Челябинский тракты и завершит грандиозную стройку объездной. Этот участок и вся дорога станет связующим звеном между Екатеринбургом и соседями. В единый транспортный узел свяжутся федеральные и региональные трассы на Пермь, Тюмень, Челябинск и Ханты-Мансийск. Благодаря этому уральская столица — буквально — вздохнет свободнее. За пределы мегаполиса выведут до 80ти тысяч большегрузов. При этом путь через сам Екатеринбург станет доступнее — интенсивность автотранспорта, проходящего через него, увеличится в полтора раза.

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