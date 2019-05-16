Двор на зависть. Облагородить территорию под окнами можно благодаря программе "Городская среда"

Жильцы должны заплатить лишь пять процентов от стоимости проекта

Двор на Баумана до благоустройства выглядел весьма плачевно. Настал момент, когда жители сказали «хватит!». Чтобы попасть в программу «Городская среда», они обратились в свою управляющую компанию. Коммунальщики помогли провести общее собрание. На нем и решили, что будет сделано во дворе и за чей счет.

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Двор на зависть. Облагородить территорию под окнами можно благодаря программе "Городская среда"