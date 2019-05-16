Двор на зависть. Облагородить территорию под окнами можно благодаря программе "Городская среда"

Двор на Баумана до благоустройства выглядел весьма плачевно. Настал момент, когда жители сказали «хватит!». Чтобы попасть в программу «Городская среда», они обратились в свою управляющую компанию. Коммунальщики помогли провести общее собрание. На нем и решили, что будет сделано во дворе и за чей счет.