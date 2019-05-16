Двор на Баумана до благоустройства выглядел весьма плачевно. Настал момент, когда жители сказали «хватит!». Чтобы попасть в программу «Городская среда», они обратились в свою управляющую компанию. Коммунальщики помогли провести общее собрание. На нем и решили, что будет сделано во дворе и за чей счет.
Двор на зависть. Облагородить территорию под окнами можно благодаря программе "Городская среда"
Жильцы должны заплатить лишь пять процентов от стоимости проекта
Также в разделе Соседи
четверг 16 Мая 2019
Двор на зависть. Облагородить территорию под окнами можно благодаря программе "Городская среда"