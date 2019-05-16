Да будет сквер и свет. Новый протест в защиту деревьев у Драмтеатра горожане решили осветить, но чуть не прогорели

В толпе начали запускать салюты, жечь дымовые шашки и взрывать петарды

Происходящее все больше напоминает массовые беспорядки. Агрессию полуночников едва сдерживают ОМОН и заново установленный забор. Его пытаются если не повалить, то хотя бы разрисовать. На рожон лезет, в основном, молодежь. Причем судя по поведению, многие пришли сюда не ради сквера, а ради самого противостояния. Одни кричат, другие толкаются, третьи танцуют. Это уже не гражданская позиция, а провокация, говорят общественники. Командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина общалась с теми, кого заманивали на митинг через социальные сети. Участникам сулили адреналин и бесплатную еду. Видимо, такие игры с огнем кому выгодны.

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