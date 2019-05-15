Новая ледовая арена появится в Свердловской области

Сертификат на строительство спортплощадки с боем взяли хоккеисты-любители

Команда «Скон-Урал» вновь одержала победу в ночной лиге, которую курирует сам президент Путин. Решающую шайбу уральские спортсмены забили на последних минутах, обыграв соперников из Калининграда. И это уже третья победа, которую принесла Екатеринбургу ледовая дружина любителей. За это президент вручил спортсменам сертификат на 100 миллионов рублей, которые пойдут на строительство еще одного катка. Где она появится, будет решаться на совещании в правительстве области. Вполне вероятно, что арену построят в Екатеринбурге — с учетом мнения хоккеистов, которые выскажут пожелания по месторасположению и формату. В частности, победители предлагают добавить количество сидячих мест и организовать площадки для тренировок не только взрослых, но и детей.

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