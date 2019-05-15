Как на пожар. В заповеднике "Денежкин камень" прошли учения на случай возгорания

На линии огня оказались не профессионалы, а сотрудники парка

Соседи у заповедника — огонь. А ведь даже крошечная Искра на приграничной территории может обернуться для местных лесников настоящей катастрофой. Тут хорошо помнят, как в жарком 2010-ом пламя уничтожило 3 c половиной тысячи гектаров уникального леса: сгорели вековые сосны и кедры, погибли тысячи животных и птиц, в том числе краснокнижных. Поэтому даже по учебному сигналу тревоги сотрудники бегут, как на пожар.

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среда 15 Мая 2019
Как на пожар. В заповеднике "Денежкин камень" прошли учения на случай возгорания