Как на пожар. В заповеднике "Денежкин камень" прошли учения на случай возгорания

Соседи у заповедника — огонь. А ведь даже крошечная Искра на приграничной территории может обернуться для местных лесников настоящей катастрофой. Тут хорошо помнят, как в жарком 2010-ом пламя уничтожило 3 c половиной тысячи гектаров уникального леса: сгорели вековые сосны и кедры, погибли тысячи животных и птиц, в том числе краснокнижных. Поэтому даже по учебному сигналу тревоги сотрудники бегут, как на пожар.