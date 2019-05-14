Конфликт, порой яростный, длился всю ночь. С одной стороны — защитники сквера, с другой — сторонники строительства Храма Святой Екатерины. То, что дело дошло до потасовки, церковь назвала провокацией. Ведь возведение собора согласовано властями и одобрено большинством горожан.
Забор преткновения. "Обнимашки" сквера у Драмтеатра переросло в открытое противостояние
На месте будущей стройки Храма дрались, распыляли газ, бросались бутылками
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вторник 14 Мая 2019
Забор преткновения. "Обнимашки" сквера у Драмтеатра переросло в открытое противостояние