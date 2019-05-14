Забор преткновения. "Обнимашки" сквера у Драмтеатра переросло в открытое противостояние

На месте будущей стройки Храма дрались, распыляли газ, бросались бутылками

Конфликт, порой яростный, длился всю ночь. С одной стороны — защитники сквера, с другой — сторонники строительства Храма Святой Екатерины. То, что дело дошло до потасовки, церковь назвала провокацией. Ведь возведение собора согласовано властями и одобрено большинством горожан.

Также в разделе Общество

Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
07.02.2019
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник
06.05.2019
Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник
Сквер возле театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором
13.05.2019
Сквер возле театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором
Меж двух огней: арендаторы центра «Эма» оказались заложниками семейного скандала
17.01.2019
Меж двух огней: арендаторы центра «Эма» оказались заложниками семейного скандала
вторник 14 Мая 2019
Забор преткновения. "Обнимашки" сквера у Драмтеатра переросло в открытое противостояние