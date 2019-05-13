Сквер возле театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором

На площадку, где планируют возвести Храм святой Екатерины, зашли строители

Разрешение на работы было выдано областным правительством в конце апреля. Пока проход на набережную и в сквер в районе Октябрьской площади ограничен. Строители установили временное ограждение, чтобы приступить к работе. Чуть позже, говорят, будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства от стройки. Пока возводится собор — а его, напомним, хотят открыть к 300-летию Екатеринбурга — набережная и улица Бориса Ельцина будут доступны для горожан. Со временем строители обещают благоустроить всю близлежащую к Храму территорию.

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Сквер возле театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором