Сели в лужу. В Екатеринбурге во время ливня чуть не утонула семья

Для инспекторов 9 мая стал днем победы над стихией. Из застрявшей в глубокой луже иномарки на руках и плечах они вынесли целую семью. Патрулируя улицы, сотрудники увидели, как машина пытается проехать по затопленной Белинского и по окна уходит под воду. Спасать под проливным дождем полицейским пришлось и пассажиров, и транспорт. А вот спасение других утопающих так и осталось делом рук самих утопающих. После первой майской грозы улицы Екатеринбурга превратились в реки — штурмовать их автомобилистам пришлось на свой страх и риск. Так, на Большакова вода практически заливалась в салон через окна. Из-за потопа наплыв клиентов случился в автомастерских. Чаще всего владельцы утопленников жаловались на проводку, которая от сырости вышла из строя. Впереди лето и новые ливни, поэтому специалисты советуют учиться на ошибках других — и не соваться в воду, не зная брода. Если вода попадет в двигатель, ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей. Кроме того, в луже водитель может потерять контроль над машиной.