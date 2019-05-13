32 рубля — и точка. Метро вскоре станет самым дорогим видом общественного транспорта

Стоимость одной поездки в подземке увеличится на 4 рубля, а тарифы электронных карт на пассажиров распространяться не будут

В метрополитене называют это вынужденной мерой — нужно обновлять подвижной состав. Новые расценки в метро введут уже с 15 мая. Поэтому многие горожане торопятся купить побольше жетонов по прежней цене. Ведь плата за проезд в подземке вырастет даже для владельцев электронных кошельков. Они будут платить те же 32 рубля. Безлимитные тарифы, распространяющиеся на все виды транспорта Екатеринбурга, с лета действовать перестанут — отныне они актуальны только для наемных перевозчиков. Прежней останется лишь стоимость единого проездного билета для пенсионеров и других льготников — 469 рублей. В метро отмечают, что проезд по электронным проездным, пополненным до 15 мая, будет осуществляться по старым тарифам.

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