Вспомнить всех. В Екатеринбурге в "Бессмертный полк" вступили больше 150 тысяч горожан

Шествие колонны по центру продолжалось час

На акцию жители пришли целыми семьями. Плечом к плечу люди в ожидании старта стояли больше трех часов! Но это мелочь в сравнении с подвигом предков-победителей. Герои, которые не дожили до 74 годовщины дня Победы, строго смотрели на потомков с портретов.

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Вспомнить всех. В Екатеринбурге в "Бессмертный полк" вступили больше 150 тысяч горожан