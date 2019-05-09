На акцию жители пришли целыми семьями. Плечом к плечу люди в ожидании старта стояли больше трех часов! Но это мелочь в сравнении с подвигом предков-победителей. Герои, которые не дожили до 74 годовщины дня Победы, строго смотрели на потомков с портретов.
Вспомнить всех. В Екатеринбурге в "Бессмертный полк" вступили больше 150 тысяч горожан
Шествие колонны по центру продолжалось час
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четверг 09 Мая 2019
Вспомнить всех. В Екатеринбурге в "Бессмертный полк" вступили больше 150 тысяч горожан