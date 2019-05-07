Жарко вдвойне. Горожане жалуются на невыносимую духоту в квартирах

Жители многих районов изнывают от жары. Открытые окна не спасают — на улице примерно та же температура. Горожане подозревают, что коммунальщики не отключают тепло специально — хотят заработать. Энергетики объясняют, температура теплоносителей уже понижена, это происходит автоматически. А чтобы батареи не жарили, нужно обращаться в управляющие компании.