Жарко вдвойне. Горожане жалуются на невыносимую духоту в квартирах

Батареи не отключают, несмотря на летнюю погоду

Жители многих районов изнывают от жары. Открытые окна не спасают — на улице примерно та же температура. Горожане подозревают, что коммунальщики не отключают тепло специально — хотят заработать. Энергетики объясняют, температура теплоносителей уже понижена, это происходит автоматически. А чтобы батареи не жарили, нужно обращаться в управляющие компании.

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Жарко вдвойне. Горожане жалуются на невыносимую духоту в квартирах