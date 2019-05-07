Спирт, скальпель и игла. Горожанам показали, как спасали людей в военном Свердловске

Обстановка в палатке приближена к военной. Правда, раны латексные, а на статистах одноразовые перчатки. В годы войны врачам такая роскошь не снилась. В их распоряжении были спирт, йод да иглы. Но даже с помощью этих нехитрых инструментов медики проводили сложнейшие операции.