Обстановка в палатке приближена к военной. Правда, раны латексные, а на статистах одноразовые перчатки. В годы войны врачам такая роскошь не снилась. В их распоряжении были спирт, йод да иглы. Но даже с помощью этих нехитрых инструментов медики проводили сложнейшие операции.
Спирт, скальпель и игла. Горожанам показали, как спасали людей в военном Свердловске
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