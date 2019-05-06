Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник

Мотоциклисты превратили «Каменные палатки» в полосу препятствий

По словам инспекторов, легендарным мегалитам нанесён непоправимый ущерю. Но нарушителям грозит лишь штраф в 5 тысяч рублей. Их сейчас разыскивают. Между тем, о правилах дорожного движения, похоже, забыла вся двухколесная братия.

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Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник