По словам инспекторов, легендарным мегалитам нанесён непоправимый ущерю. Но нарушителям грозит лишь штраф в 5 тысяч рублей. Их сейчас разыскивают. Между тем, о правилах дорожного движения, похоже, забыла вся двухколесная братия.
Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник
Мотоциклисты превратили «Каменные палатки» в полосу препятствий
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понедельник 06 Мая 2019
Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник