Трещины не только от возраста. В Екатеринбурге байкеры испортили природный памятник

По словам инспекторов, легендарным мегалитам нанесён непоправимый ущерю. Но нарушителям грозит лишь штраф в 5 тысяч рублей. Их сейчас разыскивают. Между тем, о правилах дорожного движения, похоже, забыла вся двухколесная братия.