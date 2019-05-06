Депутата, который палит средь бела дня из оружия, похожего на автомат, сняли на телефон местные жители. Их напугал звук выстрелов. По факту стрельбы проводят проверку полицейские и следователи. Депутат Государственной думы объяснил, что оружие охолощенное, то есть небоевое. Автомат он купил в подарок двум юнармейцам, которые задержали педофила.
То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове
По словам Дмитрия Ионина, он тестировал подарочный автомат
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понедельник 06 Мая 2019
То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове