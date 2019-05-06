То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове

Депутата, который палит средь бела дня из оружия, похожего на автомат, сняли на телефон местные жители. Их напугал звук выстрелов. По факту стрельбы проводят проверку полицейские и следователи. Депутат Государственной думы объяснил, что оружие охолощенное, то есть небоевое. Автомат он купил в подарок двум юнармейцам, которые задержали педофила.