То ли кавказская свадьба, то ли разборки. Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове

По словам Дмитрия Ионина, он тестировал подарочный автомат

Депутата, который палит средь бела дня из оружия, похожего на автомат, сняли на телефон местные жители. Их напугал звук выстрелов. По факту стрельбы проводят проверку полицейские и следователи. Депутат Государственной думы объяснил, что оружие охолощенное, то есть небоевое. Автомат он купил в подарок двум юнармейцам, которые задержали педофила.

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