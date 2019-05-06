Теплу в Екатеринбурге пришел конец. По крайней мере, коммунальному

Батареи начнут остывать с завтрашнего дня, пока же температуру теплоносителей автоматически снизили до минимума. Окончание сезона горячих батарей традиционно зависит от погоды. По правилам, тепло отключают, когда столбик термометра неделю не опускается ниже плюс восьми градусов. Конец апреля и весенние снегопады немного сдвинули сроки, но майское солнце прогрело воздух до норматива. В каких районах батареи остынут первыми, станет известно на днях — когда утвердят график. Тогда же энергетики представят и схему планового отключения горячей воды. Но уже решено, что первый этап опрессовок пройдет 26 мая.