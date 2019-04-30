Сходил за хлебушком: горожанин сломал ногу в магазине

Продавцы своей вины в случившемся не признают

По словам пострадавшего, 2 с половиной месяца назад он поскользнулся на кафеле в магазине. И с тех пор на больничном. Комерсанты компенсировать ущерб клиенту не хотят — мол, сам виноват. Однако, по словам юристов, продавцы обязаны обеспечивать безопасность в торговых залах. Главное — доказать факт нарушения.

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