По словам пострадавшего, 2 с половиной месяца назад он поскользнулся на кафеле в магазине. И с тех пор на больничном. Комерсанты компенсировать ущерб клиенту не хотят — мол, сам виноват. Однако, по словам юристов, продавцы обязаны обеспечивать безопасность в торговых залах. Главное — доказать факт нарушения.
Сходил за хлебушком: горожанин сломал ногу в магазине
Продавцы своей вины в случившемся не признают
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вторник 30 Апреля 2019
Сходил за хлебушком: горожанин сломал ногу в магазине