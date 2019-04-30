Огонь и вода: сразу две стихии сошлись в квартире в Нижнем Тагиле

По словам сына, кипятком мамина квартира наполнилась после аварийных работ. Коммунальщики, по всей видимости, подали горячую воду под слишком сильным напором. В комнате прорвало трубу, а рядом лежал удлинитель. Соседи, вскрыв квартиру, ужаснулись: из дверей одновременно валили дым, пар и лился кипяток. Тело хозяйки нашли в коридоре. Виновных в ее гибели не нашли до сих пор. Уголовное дело так и не возбудили.