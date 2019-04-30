Новое видение. В Екатеринбурге продолжается подготовка к телевизионной реформе

В июне регион перейдёт на цифровое вещание

Чтобы горожане не остались без любимых каналов и программ, в городе работает волонтёрский центр. Его сотрудники помогают жителям подстроиться под новшество. В основном, в техподдержке нужнаются пенсионеры. Тем, у кого телевизор выпущен до 2012 года, для приёма цифрового сигнала требуется специальная приставка.

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вторник 30 Апреля 2019
Новое видение. В Екатеринбурге продолжается подготовка к телевизионной реформе