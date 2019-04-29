Что это такое, как уйти на такие каникулы в том случае, если законопроект вступит в силу, и надолго ли можно взять тайм-аут — рассказывает заместитель начальника Уральского управления Банка России Елена Федина
Да здравствуют каникулы. Многие россияне ждут отдыха от финансовых обязательств
Законопроект об ипотечных каникулах уже принят Госдумой и одобрен советом Федерации
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понедельник 29 Апреля 2019
Да здравствуют каникулы. Многие россияне ждут отдыха от финансовых обязательств