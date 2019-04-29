Было плохо, стало еще хуже. 20 лет за решеткой грозит екатеринбурженке из-за антидепрессантов

После покупки этого антидепрессанта депрессия у Дарьи только усилилась. Когда девушка пришла за заказом на почту, ее задержали таможенники. Горожанку заподозрили в контрабанде наркотиков. Лекарство из-за границы она заказала, потому что отечественные не помогали. Девушка много лет страдает расстройством психики. Но лишь теперь, жалуется, началось настоящее сумасшествие. Из-за 30 таблеток, которые ей посоветовал лечащий врач, горожанке грозит до 20 лет тюрьмы. Почему — непонятно: препарата нет в списках запрещенных к ввозу.