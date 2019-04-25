"Кольцово" в дыму. Пассажирский лайнер экстренно сел в Екатеринбурге

В огненной ловушке оказалась сотня пассажиров, в том числе и дети. Выйти из самолета они не смогли — по полосе разлилось топливо. Благо, никто не пострадал. ЧП было учебным, самолет — списанным, а на взлетке горела не солярка, а покрышки. Реальными были только нормативы для спасателей и детский испуг.