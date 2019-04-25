Ах, сад мой, ах, бедный сад мой! Трагедия по Чехову разыгралась в Екатеринбурге

Коммунальщики вырубили уникальный парк, который разбил на крыше многоэтажки местный житель

В кадках рябины и черемуха, в теплице — помидоры и красный виноград. Садовод специально посадил на крыше растения, устойчивые к местному климату. Только вот райский уголок для некоторых соседей стал проклятьем. Жильцы жалуются, что садовод их заливает. Вот и пришлось управляющей компании вынести зеленые насаждения в серых мешках.

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